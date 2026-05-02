俳優の中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さん（享年７３）が亡くなったことが２日、明らかになった。ドラマで共演した俳優の中野英雄は「残念です」と自身のインスタグラムで追悼のコメントを寄せた。中野は１９９２年のフジテレビ系「誰かが彼女を愛してる」で淳子さんと共演。「五十嵐淳子さん、いつも優しくして頂き有難う御座いました」と当時を思い出す。「残念です。ご冥福をお祈り致します」と急死を悲しんだ。淳子さん