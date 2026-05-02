◆パ・リーグソフトバンク―楽天（２日・みずほペイペイドーム）楽天のルーク・ボイト外野手（３５）とカーソン・マッカスカー外野手（２７）が２日、出場選手登録を抹消された。ボイトは４月２２日に１軍に昇格していたが、思うような成績は残せていなかった。今季は１８試合に出場して打率１割２分６厘、３打点。打撃不振から抜け出せなかった。マッカスカーは４月２５日に１軍に昇格したが、再昇格後は１０打数２安打。