あと一品ほしいときに便利な副菜。今回は、5分でできるきゅうりの副菜バリエをご紹介。ポリポリ食べられて、大量消費にもおすすめです。 ▼さっぱり美味「浅漬け」 カットして白だしに漬けたきゅうりは上品な味わい。サッと作れて、白いご飯やお酒が止まらないおいしさに。余ったきゅうりの消費にもお役立ち。 ▼ピリッと絶品「ナムル」 ボウルにたたいたきゅうりと調味料を入れて混ぜるだけ。ラー油のピリッとした辛さと鶏ガ