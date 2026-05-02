◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）巨人の井上温大投手が３日の阪神戦（甲子園）で今季５度目の先発に臨む。前日２日は敵地でキャッチボールなどを行い最終調整。「クリーンアップがすごく強力なので、その前に走者を出さないようにというテーマを持って投げたい」と意気込んだ。同球場での登板は昨季の８月３０日以来で、同チームとの対戦は今季初。「風が特徴的なので、風を見ながら投げたい」と浜風を警戒し