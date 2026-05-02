北海道滝川市出身のタレント・藤本美貴（41）が2日、エスコンフィールドで行われた日本ハム―オリックス戦でファーストピッチセレモニーを務めた。背番号226のユニホームに身を包み、愛らしい笑顔を振りまいてマウンドに登場。森本稀哲コーチが打者役で登場した。大きく振りかぶって投じた一投は、ノーバウンドでは届かず、コロコロと転がって、最後は空振りした森本コーチの右足にこつんと当たったが、場内からは大きな拍手