俳優・鈴木福（21）の妹・夢（19）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。福とキレッキレのダンスを公開した。【動画】キレッキレ！ダンスを披露した鈴木福と妹・夢韓国に留学中の夢は「お兄ちゃんが韓国に来てくれました お兄ちゃんと2人で過ごすのも久しぶりだったので、いろんなお話ができたり、くだらないことで笑ったり、とてもありがたい時間でした笑」と投稿。「家族と離れているのはやっぱり寂しいけど、いつも一