歌手でタレントの松田ゆう姫（38）が2日、自身のXを更新。起こった“奇跡”に感謝した。松田は「クレジットカードや免許証、現金も数万円入ってるお財布が見つかりました」と報告。財布を紛失していたこと、その財布が見つかったことを明かし「交番にわざわざ届けてくださった方、本当に本当に感謝です」と感激した。また「たまたまだけど嫌なことが重なって自暴自棄になりそうになってたところに一筋の希望がもらえた気がしま