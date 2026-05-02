開催：2026.5.2 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 5 - 8 [ガーディアンズ] MLBの試合が2日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとガーディアンズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。 1回裏、4番 ブレント・ルーカー 2球目を打