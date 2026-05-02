Image: ARTMATIC Designs この記事は2025年12月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。たくさんの荷物が入る「大容量バッグ」と、中身がすぐに見つかる「整理しやすさ」。この2つ、実は両立しないのでは？ と思ったことはありませんか。そんなバッグ選びのジレンマに挑むのが「Voler（ヴーリー）」です。荷物の目的ごと