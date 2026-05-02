4月28日のメーン11R「春風駘蕩（しゅんぷうたいとう）特別」（A2B1、ダート1400メートル）は、単勝1.3倍の断然人気に支持された9連勝中のワンダーブリング（牡4＝田中範、父デクラレーションオブウォー）が勝利。連勝を「10」に伸ばし、特別敢闘馬表彰を受けた。9連勝全てで手綱を取ってきた小牧太が騎乗停止中のため、下原理が代打で騎乗。道中は3番手を追走すると、3コーナー手前で2番手へ、4コーナーを抜ける頃には脚をため