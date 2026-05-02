◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月2日甲子園）ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で、シングルと団体で銀メダルを獲得した坂本花織（26）が2日、甲子園での阪神―巨人戦で始球式をした。背番号「39」に「KAORI」と記された縦じまユニホームを身にまとい、笑顔で投球。「最近、ありがたいことにバタバタしてたんですけど、その合間にもいろんな人とキャッチボールしたりとか、昨日の夜も一生懸命練習し