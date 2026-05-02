ロッテのドラフト2位左腕・毛利海大投手（22）が3日の西武戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。西武は平良海馬投手（26）が先発する。球団の新人としては50年の榎原好以来76年ぶりに開幕投手に抜てきされた毛利は、ここまで4試合で1勝1敗、防御率4・58。前回登板した4月22日のオリックス戦では4回2/3を投げ、4安打4失点（自責点3）でプロ初黒星を喫した。そこから中10日でのマウンド。その間に「低めの精度」をテーマ