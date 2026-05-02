「パドレス２−８ホワイトソックス」（１日、サンディエゴ）ヤクルト前監督の高津臣吾氏が「ＳＰＯＴＶ」の中継で解説を務め、ＭＬＢ単独キングの１３号３ランを放つなどホワイトソックスの４連勝に大きく貢献した村上宗隆内野手について「よく見た打球ですよ」と評した。高津氏にとって２軍監督時代からの教え子にあたる村上。メジャーで奮闘する姿に「もっともっと打ってもらいたいなと思います」と目を細めた。二回の第２