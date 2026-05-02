俳優・中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さんが先月２８日に亡くなった。２日、所属事務所の公式サイトで発表された。７３歳だった。公式サイトでは「訃報」とし「日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。去る２０２６年４月２８日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年７３歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と発表。通夜や告