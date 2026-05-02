敵地ツインズ戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4回に勝ち越しとなる6号ソロ、5回には2打席連続となる7号2ランを放った。1試合2HRはメジャー移籍後初。ベンチに戻ってくると仲間たちが“日本の敬意”で待っていた。4回に勝ち越しとなる6号を左翼席に放り込んだ岡本。ベンチに戻ってくると、ヘルメットをとりペコリ。すると同僚たちも一