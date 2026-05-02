セルティック専門メディアが理想的な補強ターゲットに佐藤龍之介の名前スコットランド1部セルティックは、かつて日本代表FW古橋亨梧らの獲得で成功を収めたJリーグ市場に再び注目すべきかもしれない。セルティック専門メディア「67 Hail Hail」は、現在FC東京に所属する19歳のMF佐藤龍之介を「次代のスター候補」と言及しており、理想的な補強ターゲットになると報じている。かつての成功を再現するためにも、日本国内で台頭する