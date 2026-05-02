◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２日・エスコンフィールド）日本ハム戦のスタメンが発表された。敵地エスコンフィールドで開幕４連敗中のオリックスは、３試合ぶりにメンバーを変更。宗と渡部の１、２番が入れ替わり、来田が「８番・右翼」に入った。先発は来日３年目のエスピノーザ。ここまで開幕４戦４勝と絶好調の親日家右腕が、１４年の西勇（８戦８勝）に次ぐ、球団３人目の５戦５勝を目指す。【オリックス】１番・中