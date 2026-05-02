◆東京六大学野球春季リーグ戦第４週第１日▽立大１―０明大（２日・神宮）立大が今季５戦目にして初勝利を挙げた。１回表２死一、三塁のチャンスで５番・本間律輝中堅手（１年＝日大三）が左前適時打を放って１点を先制。先発の田中優飛投手（３年＝仙台育英）が、９回１４２球の熱投でスコアボードに９つのゼロを並べ“スミ１”を守り切った。立大は先週まで慶大、法大を相手に４試合続けて２ケタ失点で敗戦。木村泰雄監督は