『機動新世紀ガンダムX』の主人公ガロード・ラン役を務めた高木渉、ヒロインのティファ・アディール役を務めたかないみかが出演する30周年記念番組『アフターウォーのその後はどう？』第0回を、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」および配信サービス「バンダイチャンネル」にて公開した。番組内では、本作30周年に寄せた高松信司監督からのメッセージを公開したほか、ガロードとティファの3Dモデルを使用した