「ラブライブ！」シリーズの人気作『ラブライブ！スーパースター!!』から生まれたスクールアイドルグループ・Liella!が、4月30日発売の『週刊ヤングジャンプ』22・23号の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。【写真】全員おそろいの制服！「ヤンジャン」グラビアに登場したLiella!同誌で1年半ぶりとなる特集では、表紙から巻末グラビアまでの全グラビアページに加え、特製ピンナップポスターやインタビュー記事も収録された充実の