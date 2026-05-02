【ハノイ＝黒木健太朗】高市首相は２日午前（日本時間２日午後）、ハノイでベトナムのレ・ミン・フン首相と会談した。対中国を念頭に、人工知能（ＡＩ）や半導体などの経済安全保障分野や、重要鉱物を巡るサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に向けた連携を確認する。会談に先立ち、高市首相は首相府での歓迎式典に臨んだ。会談後には両首脳による共同記者発表を行い、首相は「ベトナムとの連携強化は『自由で開