タレント・薬丸裕英（６０）が５月２日、ブログを更新。妻で元アイドル・石川秀美さんらが暮らすハワイに戻り、「自宅でＣＡＦＥ気分」を味わっていることを伝えた。「『五感』がテーマのオーガニックカフェでカラフルでボリューム満点のサンドイッチとアサイーボウルをＴｏｇｏ」とおしゃれなパッケージに入ったサンドイッチなどをテイクアウトしたことをに報告。「海を眺めながらリビングで妻とゆったり朝食自宅でＣＡ