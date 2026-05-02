バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が1日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（午後6時50分）に出演。長嶋一茂（60）の言動に怒りをあらわにした。番組のテーマは「箱根の観光スポットTOP10」。一茂、ちさ子、石原良純が箱根の観光地1位以外を当てるという企画を行った。温泉テーマパークの箱根小涌園ユネッサンが紹介され、サバンナの高橋茂雄は「水着でも遊べるというので、デートでもいいという」と人気の理由を語った。ちさ子