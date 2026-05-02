俳優の木村多江さんが、自身のインスタグラムに美麗な和装姿を投稿しています。 【写真を見る】【 木村多江 】和装で洋館を歩く「またお着物着たいなぁ」後ろ姿にフォロワー称賛「思わずついていってしまいます」木村さんは、洋館の赤絨毯を敷いた階段を降りていく後ろ姿の動画を投稿しました。 木村さんは、白磁の生地に柑子色で縁取られた桜や若葉色の流れ・銀の七宝柄などがあしらわれた訪問着を、二重太鼓に結ん