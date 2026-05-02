バレーボールSVリーグPFUブルーキャッツ石川かほくの感謝の集いが1日、金沢市内のホテルで開かれ、レギュラーシーズン3位となった大躍進の喜びを分かち合いました。1日に開かれた集いには、自治体関係者やスポンサー企業などおよそ150人が集まり、馬場大拓ヘッドコーチが挨拶で、「今シーズン感じた喜びや悔しさを持って来シーズンは更に成長したい」と今後の飛躍を誓いました。レギュラーシーズン3位、プレーオフベスト4という躍