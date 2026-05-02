岩手県大槌町で起きた山林火災について、町は発生から１１日目となる２日、鎮圧したと発表した。午前中に消防が地上から熱源の有無を確認し、延焼拡大の恐れがないと判断した。平野公三町長は午後１時から記者会見に臨み、「町として火災の鎮圧を宣言する。尽力いただいたすべての皆様に深く感謝申し上げる」と述べた。消防は今後、完全に火を消し止める鎮火を目指し活動を続ける。火災は４月２２日午後、町内２か所で相次ぎ