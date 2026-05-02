◇インターリーグホワイトソックス8―2パドレス（2026年5月1日サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が1日（日本時間2日）、パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。メジャー移籍後初の1試合2本塁打をマークした。2死一、三塁で迎えた第2打席に右中間へ豪快な13号3ラン。これで日本選手の通算本塁打が1000号に到達。大台に乗せる一発となった。村上の13本塁打はジャッジ（ヤンキース）、アルバレス（ア