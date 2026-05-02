女優の安田聖愛(29）が2日、インスタグラムを更新。一般男性との結婚を報告した。「ご報告」と題した文書を公開。「いつも応援してくださっている皆様へご報告させてください」と書き出し、「私、安田聖愛は2026年5月1日に一般男性の方と入籍いたしました」と結婚を発表。「マイペースな私を穏やかに温かく見守ってくださっている皆様にはいつも感謝しております。優しさと思いやりを常に心に持ち、お仕事も私生活も精進してまいり