お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が2日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（52）とともに生出演。体調不良で休養中のバナナマン日村勇紀（53）とメールをしていると明かした。伊達は「先週、日村さんに連絡したんだけど、連絡来ないんだよねって（番組内で）言っちゃったじゃない。あの後、返信来てる、すぐ。何だったら昨日3、4回メールしてる