ゴールデンウィークやお盆などの繁忙期には、新幹線「のぞみ」は全席指定席で運行されます。これらの繁忙期には、帰省や旅行で新幹線の利用が集中し、指定席が早い段階で満席になることも珍しくありません。 自由席特急券が手元にある場合、全席指定期間であっても、「このまま乗れるのか」「乗れたとしても追加料金が必要になるのか」と迷う人もいるのではないでしょうか。全席指定期間でも、自由席特急券を利