【モデルプレス＝2026/05/02】女優の安田聖愛（29）が5月2日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。【写真】「虎に翼」伊藤沙莉＆岡田将生らの手繋ぎショット（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】