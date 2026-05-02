「パドレス２−８ホワイトソックス」（１日、サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が九回の第５打席で右中間へ大飛球を放った。惜しくもフェンス手前で失速し、ウォーニングゾーンでキャッチされたが、状態の良さをうかがわせる打球だ。カウント１−２からの４球目だった。追い込まれながらも内角低めのフォーシームを完璧に捉えた。打球は右中間へ向かって美しい放物線を描いたが、フェンス手前で相手の中堅手に