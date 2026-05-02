お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が2日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。宝塚歌劇団に入団した知人について語った。「俺、すげえなと思って。あんまり身の回りにいないんだけど。俺の小学校、中学校の同級生の娘が宝塚でデビューするんです」と切り出した伊達。相方の富澤たけしも「あんまり聞いたことないよね。いるか