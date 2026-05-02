お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（52）が2日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。4月28日に急病により73歳で亡くなった女優五十嵐淳子さんを偲んだ。五十嵐さんの夫、俳優中村雅俊（75）は宮城県女川町出身。伊達は「訃報が入りました」と前置きした上で「我々、宮城の大先輩、中村雅俊さんの奥さま、五十嵐淳子さんが急病のため亡くなったっ