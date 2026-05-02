DEJIMA博の期間中、県美術館では「中山秀征書道展 in NAGASAKI ～西海～」が開催されています。 「シューイチ」でメインMCを務める中山秀征さんは、幼い頃から書道をたしなんでいて、書道家としても活躍。 地元・群馬での個展のほか、去年はフランス・カンヌでの「カンヌ国際映画祭」で開かれた作品展にも出品しました。 今回の展覧会では、これまで発表してきた約20点の作品のほか、長崎をイメージ