ギタリストの布袋寅泰（64）が、楽屋でギターを弾くウォーミングアップ中の姿を披露した。【映像】布袋寅泰と妻・今井美樹や娘との2ショット＆自宅Instagramでプライベートについて発信している布袋。妻で歌手の今井美樹（63）と結婚記念日を祝う様子や、23歳の長女の肩を抱いた親子ショット、さらにギターが置かれたオシャレな自宅の一室などを公開している。楽屋での貴重な姿にファン「みられるなんて感激」5月1日は、「楽