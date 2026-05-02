アンテロープ礁を含むパラセル諸島の一部の衛星画像＝2016年1月（ゲッティ＝共同）【ハノイ共同】高市早苗首相が訪問したベトナムは南シナ海で中国と領有権を争う。台湾とともに領有権を主張する西沙（英語名パラセル）諸島は1974年以降、中国が実効支配するが、新たな大規模造成が明らかになった。「最大の軍事拠点」（米紙）となる恐れも指摘されている。米シンクタンクの戦略国際問題研究所（CSIS）は今年3月、衛星画像の分