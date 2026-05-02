お笑いタレントの木村祐一（63）が30日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。沖縄での移住生活を終え、「再スタート」を切ったことを明かした。この日はタレントの中山秀征とともに出演。出会いは中山がMCを務めていたテレビ朝日のクイズ番組「タイムショック」での共演。その後。同じく中山がMCを務める日本テレビ「ラジかるッ」に木村がレギュラー出演した。長女が小学校4年生、長男が小学校1年生