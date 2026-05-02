「パドレス２−８ホワイトソックス」（１日、サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手はＭＬＢ本塁打ランキングでトップに立つ１３号３ランを放つなど、３打数１安打３打点、２四球でチームの大勝に貢献。チームは４連勝でア・リーグ中地区首位に１ゲーム差と迫った。敵地が大きくどよめいたのは３点を先制し、なおも２死一、三塁の第２打席だった。フルカウントからの甘い変化球を捉えた一撃は右中間スタンドへ。打