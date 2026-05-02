◆ファーム・リーグ巨人―広島（２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２日、ファームリーグ・広島戦のスタメンを発表した。先発は森田駿哉投手。前回登板となった４月２５日の同・中日戦（ナゴヤ球場）では５安打８奪三振で完封勝利を挙げた。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。左第５中手骨（左手小指付近）骨折から復帰のリチャード内野手が「４番・一塁」で実戦復帰する。スタメンは以下の通り。【巨人】１番