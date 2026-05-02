◆パ・リーグソフトバンク―楽天（２日・みずほペイペイドーム）楽天は２日、ソフトバンク戦のスタメンを発表した。先発マウンドはホセ・ウレーニャ投手。今季加入した助っ人の投球に期待がかかる。５連敗中のチームは打線を大改造した。黒川史陽内野手を３番に起用。武藤敦貴外野手が今季２度目のスタメンを飾った。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・三塁平良２番・中堅辰己３番・二塁黒川４番・ＤＨ浅村５