◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）３日の巨人戦（甲子園）に先発する阪神・才木浩人投手が２日、同球場でキャッチボールや短距離ダッシュなどを行い、最終調整した。４月２１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）で５回７安打６失点。前回登板した２８日・ヤクルト戦（神宮）でも、２回６安打６失点（自責５）と精彩を欠いた。「しっかり結果を出せるように」と挽回の思いは強い。「分からないです。やったことないので」