ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は１日（日本時間２日）の敵地パドレス戦に「２番・一塁」で先発し、メジャー単独トップとなる１３号３ランを放った。３点リードの２回二死一、三塁の場面で、先発右腕・マルケスの１３７キロナックルカーブを右中間スタンドへ運んだ。３試合ぶりの一発となり、並んでいたヨルダン・アルバレス外野手（２８＝アストロズ）、アーロン・ジャッジ外野手（３４＝ヤンキース）を抜き去り、