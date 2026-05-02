◆パ・リーグソフトバンク―楽天（２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのスタメンが発表され、１日の楽天戦（みずほペイペイドーム）で右膝付近に死球を受けた柳田悠岐外野手は先発を外れた。この日は病院で受診するために試合前練習に不参加。小久保監督は１日の試合後、「病院に行くことはない。打撲で今のところは様子を見る」と話していたこともあり状態が不安視されたが、ベンチ入りはした。４番には１日の楽天戦