【2026年GW】5月3日（日曜・祝日）の全国高速道路 渋滞予測まとめ 2026年のゴールデンウィーク後半にあたる5月3日（日曜・祝日）は、行楽地へ向かう下り線の混雑に加え、Uターンラッシュによる上り線の渋滞も本格化し、全国の高速道路で非常に激しい交通集中が予測されています。 お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（主に20km以上、または大幅な所要時間