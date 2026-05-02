【モデルプレス＝2026/05/02】FANTASTICSの堀夏喜が、5月1日に1st写真集「LIVING FOR」（幻冬舎）を刊行。2日、都内にて刊行記念イベントを開催し、撮影裏話を明かした。【写真】FANTASTICS堀夏喜の貴重ノーメイク表紙◆堀夏喜1st写真集「LIVING FOR」憧れの街・パリで撮影した本書のテーマは“暮らすように過ごす”。滞在期間中は男性スタッフたちと一つ屋根の下で暮らし、全編ノーメイクで撮影を実施した。本編の最後には堀自身