【モデルプレス＝2026/05/02】女優の桜井日奈子が4月29日、自身のInstagramを更新。ボブヘア姿のオフショットを披露した。【写真】29歳美人女優「美しすぎて二度見」美デコルテ輝くベアトップ姿◆桜井日奈子、ボブヘア＆ベアトップで美デコルテ際立つSnow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」で、武闘派殺し屋で空手の達人・帯黒役を演じる桜井は、「映画『SAKAMOTODAYS』本日公開です」と報告し、撮影中のオフシ