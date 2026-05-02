俳優・モデルの上之薗理奈さんが5月1日、自身のインスタグラムを更新。27歳の誕生日に結婚したことを報告しました。 【写真を見る】【 上之薗理奈 】27歳の誕生日に結婚を報告「人生の大きな節目を自分の言葉でお伝えできることを、 とても幸せに感じています」上之薗さんは純白のウェディングドレスを身にまとった画像を添えて「本日、5月1日に27歳の誕生日を迎えました。」「この節目の日にご報告があります。 私事ではござ