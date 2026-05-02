名古屋市の繁華街で、街路樹の枝が折れているのが見つかりました。市内では先月にも街路樹の倒木があったばかりでした。 【写真を見る】名古屋・栄で街路樹の枝が折れる 長さ５メートル以上 けが人なし 付近では先月も街路樹が倒木 きょう２日・午前2時ごろ、名古屋市中区栄3丁目の大津通で、街路樹の枝が折れて大津通の東側の歩道をふさいでいるのが見つかりました。 折れた枝は5メートル以上あり、午前4時過ぎか