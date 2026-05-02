FANTASTICS堀夏喜（28）が2日、都内で初の写真集「LIVING FOR」（幻冬舎）発売記念イベントを開催した。幻冬舎とLDHによる、FANTASTICSの書籍を9カ月連続刊行するプロジェクトの第3弾。自身初の写真集となり「自分の夢だったので、うれしくもあり、写真集のことを考えている時間が好きだった。たくさんの方に見ていただけたら」と語った。まだメンバーには渡していないというが「この前インスタライブをしていたら木村慧人が後ろか